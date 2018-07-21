Похороны Дениса Тена: убитого фигуриста проводили аплодисментами

СЕГОДНЯ 10:02 2018-07-21T10:02:33+03:00

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Прощание с убитым казахстанским фигуристом Денисом Теном закончилось во Дворце спорта им. Балуана Шолака в Алма-Ате. На гражданскую панихиду собрались тысячи людей, с речами выступили руководители спортивных федераций страны, спортсмены и политики.

Погибшего фигуриста проводили под аплодисменты: гроб с его телом, накрытый флагом Казахстана, вынесли офицеры Минобороны. Поклонники спортсмена принесли цветы, венки, фотографии и плакаты с его изображением. Похоронят Дениса Тена на кладбище в поселке Дружба, передает «Интерфакс».

Как сообщал сайт kp.ru, Денис Тен погиб в четверг, 19 июля. Он скончался от ранений, полученных в драке с автограбителями. Спортсмен увидел, что два злоумышленника снимают зеркала с его машины, и попытался их остановить. По факту случившегося возбудили уголовное дело, оба подозреваемых задержаны, они признали свою вину.

Денису Тену было 25 лет. Он был бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию, пятикратным чемпионом Казахстана.