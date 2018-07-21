2018-07-21T11:04:03+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Черчесов оставил открытым вопрос о своей дальнейшей работе в сборной

Под руководством специалиста команда России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Главный тренер сборной России по футболу Станислав ЧерчесовГлавный тренер сборной России по футболу Станислав ЧерчесовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Будет ли главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и дальше находиться у руля команды пока неизвестно. Во всяком случае, сам он предпочел дипломатично увернуться от вопросов журналистов о своей дальнейшей судьбе.

«Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится», — сказал Черчесов в ответ на вопрос продлит ли с ним РФС контракт и будет ли он дальше работать в сборной России.

Напомним, под руководством футбольного специалиста сборная России впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В 1/8 финала турнира сборная одержала победу над Испанией в серии послематчевых пенальти (4:3). Однако в ¼ финала россияне уступили Хорватии также по пенальти (3:4). Основное же время команды свели в ничью.

Чемпионат мира по футболу-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Первенствовала на мундиале сборная Франции, которая переиграла финальном матче на стадионе «Лужники» в Москве со счетом 4:2 хорватских футболистов. В «утешительном финале» бельгийцы оказались наголову выше англичан (2:0) и увезли домой бронзу ЧМ-2018.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летним юбилеем города
В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего
Отец Марии Бутиной заявил, что в США она была занята учебой
В крупном ДТП на Украине погибли двое россиян
FIFA: чемпионат мира 2018 года вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей
Личные вещи Нила Армстронга продадут с молотка на аукционе
Похороны Дениса Тена: убитого фигуриста проводили аплодисментами
Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о перемирии в Газе
Трамп подписал закон, призванный способствовать соблюдению прав человека в КНДР
Двоих россиян арестовали за сутенерство в США
В США рассказали о превосходстве российского оружия над американским
Глава Минфина США назвал условия для торговой сделки с Китаем
Капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты
Прощание с убитым фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате