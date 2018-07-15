Вот это финал: Франция спустя 20 лет вернула себе чемпионский титул

СЕГОДНЯ 20:10 2018-07-15T20:30:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот и все. Вот и улетел еще один олимпийский мишка нашей жизни. Закончился чемпионат мира. Пролетел месяц, когда весь мир восхищался Россией, ее жителями и даже ее футбольной сборной. 32 команды, 11 городов, 64 матча. И триллер, который подарили Франция и Хорватия нам на прощание. Вот это был финал! Все, что вы видели предыдущие лет 20 на чемпионатах мира, все свои воспоминания о тех играх, вы можете стереть напрочь. Чтобы на их место записать матч Франция - Хорватия.

«Лужники» в клетку

Большая спортивная арена «Лужников» перед финалом больше всего была похожа на крепость, на штурм которой с разных сторон подтягивались отряды. Вот группа захвата с бразильскими флагами, вон мексиканская кавалерия в сомбреро, здесь аргентинские коммандос, там завернутая с ног до головы в знамена английская пехота… И все эти остатки давным-давно разбитых армий спешили на последнюю битву ЧМ-2018 на Кубок мира. Битву, где им суждено быть только зрителями.

Там, за высокими стенами «Лужников», уже гимнами разминалась хорватская армада. В стране меньше 4 млн жителей, и кажется каждого 50 они прислали, чтобы забить 80-тысячные трибуны главного стадиона чемпионата мира. И силой своих глоток превратить сборную Хорватии в этом финале из аутсайдера в фаворита.

А где были «Les Bleus»? Где французы, впервые поднявшие Кубок мира над головой в 1998 году, и 20 лет мечтавшие еще раз испытать эти чувства? Почему бросили свою сборную без поддержки против шахматной армии? Впрочем, эта сборная Франции может справляться и сама.

78 011 человек пришли на финал ЧМ-2018Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А теперь штрафные

Кто сказал, что хорваты обожают играть от обороны? Хорваты прежде всего обожают разбирать соперника, и предлагать ему тот футбол, что он не любит. Так что первые 15 минут «шашечные» раздергивали французскую оборону по флангам, чтобы потом грузить мячи с центра штрафной на Манджукича. 190-сантиметровый форвард яростно боролся за эти передачи, но кроме следов небольшой паники во французской обороне, ничего у чужих ворот добиться не мог. Зато у своих Манджукич «отличился»…

Этот чемпионат мира запомнится тем, что чуть ли не половину мячей сборные забивали после стандартных положений – угловых, штрафных, пенальти… Разве мог финал обойтись без такого гола?! Вопрос был только в том, кто из двух сборных первым продемонстрирует смертоносность такого оружия. Повезло французам: минометная подача со штрафного Гризманна, Манджукич пытался изменить траекторию, и срезал мяч в собственные ворота – 1:0.

Сборная Хорватии была лучше в первом таймеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хорватия убита? Как бы не так. Эта сборная, которую пыталась возить Аргентина, брали измором Дания и Россия, и не поставила на колени Англия. Разве она может сдаться после пропущенного гола? Хорваты взяли себя в руки и еще больше прибавили в скорости, и были вознаграждены. И снова штрафной, замысловатый розыгрыш, и Перишич прошивает могучим ударом всю борону – 1:1.

Кадры повтора решают все?

Чем еще вошел в историю ЧМ-2018? Видеповторы! Разве мог финальный матч остаться без шоу с VAR. Очередной угловой, мяч скользнул по руке все того же Перишича, и судья побежал смотреть на экран. Будьте уверены, в 99 случаях из 100 без видеоповтора никакой судья не рискнул бы указать на точку в такой ситуации. А тут безжалостная камеры выхватила кадры, после которых не назначить пенальти было нельзя. Гризманн был точен – 2:1.

И что вы скажите после этого про VAR? Если вы были за хорватов – то будете сожалеть о том, что из футбола уходит романтика. Если за французов – радоваться, что суровый закон покарает за любое нарушение. И следующие четыре года се будут спорить можно было за такую руку давать пенальти.

Франция может гордиться Кубком мира в своих рукахФото: REUTERS

Безжалостная Франция

Есть еще в футболе такое явление, как «стрикерство». Это те люди, которые выбегают на поле во время матчей, чтобы обратить на себя внимание. Четверо таких прорвались на поле в финале во втором тайме. Переодеты они были в форму МВД, и возможно именно это им позволило миновать все кордоны безопасности. Всех четверых задержали и утащили с газона. Следом появилась информация, что вроде как это были участники группы Pussy Riot. А их объяснение смысла акции было больше похоже на бред с призывами «Превратить земного милиционера в небесного милиционера».

Во время игры на поле выбежали посторонние люди. Их вывели под руки секьюритиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На какое-то время происшествие сбило атакующий порыв. А когда хорваты опять пошли вперед, они нарвались на нож французской контратаки. Это было безжалостно, но нынешняя сборная Франции как раз такая – умеющая прибавлять, когда нужно и добивать соперника, когда необходимо. Один из резких ответов французов закончился сразу несколькими ударами – почти под каждый хорваты бросались, но выстрел Погба почти в упор бронежилета не нашлось – 3:1. А спустя пару минут и Мбаппе приложился от души из-за штрафной – 4:1

Подарок Льориса

Конечно, Хорватия не заслуживала такого разгрома. Сборная маленькой страны была лучше в первом тайме, и только два досадных эпизода, когда удача отвернулась от нее, заставили команду броситься вперед отыгрываться, позабыв об обороне. И судьба, понимая, что провинилась, подарила шанс «шашечным». Голкипер сборной Франции Льорис зачем-то решил обводить в свой штрафной Манджукича, напоролся на его ногу, и получил гол на ровном месте – 4:2.

Хорватия не заслуживала такого разгромаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хорватия и дальше не сдавалась. Все оставшееся время она висела на французских воротах, выбивая себе хотя бы крошечный шанс на исполнение своей «шашечной» мечты. Не получилось. Но и Франция в своей расчетливой безжалостности была прекрасна и достойна победы. В плей-офф она прошла Уругвай, разобралась с Аргентиной, убрала с дороги Бельгию… И вот теперь справилась с Хорватией.

Да, это честный чемпион. Франция может гордиться Кубком мира в своих руках.