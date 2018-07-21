2018-07-21T11:02:11+03:00
В мире

Отец Марии Бутиной заявил, что в США она была занята учебой

По словам Валерия Бутина, никаких противоправных поступков его дочь не совершала
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Задержанная в США россиянка Мария БутинаЗадержанная в США россиянка Мария БутинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Отец задержанной в США по подозрению в шпионаже Марии Бутиной заявил, что его дочь в Америке была занята учебой и никаких противоправных поступков не совершала.

Напомним, в США россиянку обвиняют в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без соответствующей регистрации в Минюсте. Кроме того, ей расширили обвинение, предъявив обвинение в непосредственно работе агентом, в результате ей грозит до 15 лет. Бутина своей вины не признает.

"Занималась она обучением. Плотно, ежедневно. Естественно, нагрузка очень высокая при обучении. Это не родной язык. Это масса незнакомых терминов. То есть ей приходилось, ну, практически сутками учиться. Это очень напряженный график", — рассказал Валерий Бутин в интервью телеканалу "Россия 1".

Он добавил, что в последний раз разговаривал с Марией 14 июля, а на следующий день ее задержали. В мае Бутина получила диплом магистра.

"Ей приходилось встречаться и контактировать со многими людьми. Это предполагает профессия будущая. Ну, определенным кругам, видимо, есть какой-то интерес в этом. То, что она не совершала ничего противоправного, я в этом уверен", — заявил Бутин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летним юбилеем города
В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего
Черчесов оставил открытым вопрос о своей дальнейшей работе в сборной
В крупном ДТП на Украине погибли двое россиян
FIFA: чемпионат мира 2018 года вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей
Личные вещи Нила Армстронга продадут с молотка на аукционе
Похороны Дениса Тена: убитого фигуриста проводили аплодисментами
Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о перемирии в Газе
Трамп подписал закон, призванный способствовать соблюдению прав человека в КНДР
Двоих россиян арестовали за сутенерство в США
В США рассказали о превосходстве российского оружия над американским
Глава Минфина США назвал условия для торговой сделки с Китаем
Капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты
Прощание с убитым фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате