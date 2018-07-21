Отец Марии Бутиной заявил, что в США она была занята учебой

СЕГОДНЯ 11:01 2018-07-21T11:02:11+03:00

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Отец задержанной в США по подозрению в шпионаже Марии Бутиной заявил, что его дочь в Америке была занята учебой и никаких противоправных поступков не совершала.

Напомним, в США россиянку обвиняют в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без соответствующей регистрации в Минюсте. Кроме того, ей расширили обвинение, предъявив обвинение в непосредственно работе агентом, в результате ей грозит до 15 лет. Бутина своей вины не признает.

"Занималась она обучением. Плотно, ежедневно. Естественно, нагрузка очень высокая при обучении. Это не родной язык. Это масса незнакомых терминов. То есть ей приходилось, ну, практически сутками учиться. Это очень напряженный график", — рассказал Валерий Бутин в интервью телеканалу "Россия 1".

Он добавил, что в последний раз разговаривал с Марией 14 июля, а на следующий день ее задержали. В мае Бутина получила диплом магистра.

"Ей приходилось встречаться и контактировать со многими людьми. Это предполагает профессия будущая. Ну, определенным кругам, видимо, есть какой-то интерес в этом. То, что она не совершала ничего противоправного, я в этом уверен", — заявил Бутин.