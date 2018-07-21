2018-07-21T18:32:05+03:00
Спорт

Братья Березуцкие объявили о завершении профессиональной карьеры

Футболисты решили «начать новый этап жизни»
Дарья ИВАШКИНА
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Алексей и Василий БерезуцкиеАлексей и Василий БерезуцкиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 21 июля, стало известно, что защитники футбольного клуба (ФК) ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие приняли решение завершить свою игровую карьеру. Об этом объявили сами спортсмены.

Как отметили футболисты, они осознали, что для них пришло время «начинать новый этап жизни». «Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», - говорится в обращении братьев Березуцких к болельщикам, опубликованном на сайте ЦСКА.

Причем, по словам спортсменов, данное решение далось им нелегко: несколько последних месяцев они взвешивали все «за» и «против», а также советовались с родными и близкими.

Кроме того, в своем обращении братья поблагодарили «всех, кто сопровождал их на этом длинном, нелегком, но потрясающем пути», а именно руководство клуба, всех тренеров, с которыми они работали, партнеров по команде, работников ФК и болельщиков.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте было официально объявлено, что два ключевых защитника московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие не будут больше играть в сборной России. Тогда они официально завершили свои выступления в главной команде страны.

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