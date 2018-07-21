Братья Березуцкие объявили о завершении профессиональной карьеры

СЕГОДНЯ 18:31 2018-07-21T18:32:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 21 июля, стало известно, что защитники футбольного клуба (ФК) ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие приняли решение завершить свою игровую карьеру. Об этом объявили сами спортсмены.

Как отметили футболисты, они осознали, что для них пришло время «начинать новый этап жизни». «Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», - говорится в обращении братьев Березуцких к болельщикам, опубликованном на сайте ЦСКА.

Причем, по словам спортсменов, данное решение далось им нелегко: несколько последних месяцев они взвешивали все «за» и «против», а также советовались с родными и близкими.

Кроме того, в своем обращении братья поблагодарили «всех, кто сопровождал их на этом длинном, нелегком, но потрясающем пути», а именно руководство клуба, всех тренеров, с которыми они работали, партнеров по команде, работников ФК и болельщиков.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте было официально объявлено, что два ключевых защитника московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие не будут больше играть в сборной России. Тогда они официально завершили свои выступления в главной команде страны.