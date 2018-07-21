2018-07-21T18:42:59+03:00
Происшествия

В Казахстане похоронили фигуриста Дениса Тена

Спортсмен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты от ножевого ранения
Дарья ИВАШКИНА
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Фигурист Денис ТенФигурист Денис ТенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 21 июля, в Казахстане прошли похороны фигуриста Дениса Тена, скончавшегося в минувший четверг от ножевого ранения. Бронзового призера Олимпийских игр в Сочи похоронили на кладбище, расположенном в поселке Дружба под Алма-Атой.

Причем проводить спортсмена в последний путь пришли не только его родственники, друзья и коллеги, но и сотни неравнодушных граждан, передает информационный портал nur.kz.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты. В медучреждение фигурист попал после конфликта с грабителями. Как уточнялось, молодой человек попытался помешать преступникам снять боковые зеркала со своего внедорожника, а в ходе возникшей потасовки получил серьезное ножевое ранение в бедро, в результате чего потерял большое количество крови и после того, как был доставлен в больницу, скончался.

В пятницу же был задержан один из предполагаемых убийц, он признал свою вину, позднее полиция арестовала и его соучастника.

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