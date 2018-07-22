СЕГОДНЯ 10:12 2018-07-22T10:55:32+03:00

28 июня 2018 года Джеррод Рамос ворвался в редакцию американской газеты и открыл огонь по сотрудникам [видео]

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Генеральный прокурор штата Мэриленда Вес Адамс предъявил официальные обвинения по 23 пунктам Джерроду Уоррену Рамосу, который 28 июня этого года устроил стрельбу в редакции американской газеты Capital Gazette в городе Аннаполисе.

Напомним, что тогда погибли пять журналистов, еще 22 человека получили ранения разной степени тяжести.

Убийце журналистов Capital Gazette предъявлены обвинения по 23 пунктам.

На данный момент стрелку предъявлены обвинения в пяти убийствах первой степени, остальные же 18 пунктов связаны с вооруженным нападением и нарушением законов в области контроля за оборотом оружия.

Первое судебное заседание по данному делу состоится уже 30 июля, передает телеканал CNN.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что до инцидента со стрельбой Рамос уже вступал в конфликт с газетой. Еще шесть лет назад он подал на издание в суд, обвинив журналистов в клевете, но его иск даже не стали рассматривать.

Убийце журналистов Capital Gazette предъявлены обвинения по 23 пунктам.

Вероятно тогда мужчина и решил отомстить. Перед нападением он набрал кучу оружия и срезал себе подушечки пальцев, чтобы правоохранители не смогли установить его личность. Однако полиции все же удалось это сделать с помощью технологии распознавания лиц.