Полиция не может установить личность задержаного аннаполисского стрелка - он срезал себе подушечки пальцев

СЕГОДНЯ 01:44 2018-06-29T02:00:27+03:00

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Трагический расстрел в США обрастает все новыми загадочными подробностями. Преступник устроивший бойню в редакции "Кэпитал Гэзет" в Аннаполисе (Штат Мэриленд), был задержан, но пока полиция так и не может установить личность этого человека.

Нападение на редакцию произошло после обеда, когда бандит ворвался в здание с дробовиком и открыл беспорядочный огонь. В результате этой атаки 5 человек оказались убиты. Жертв могло бы быть и больше, если бы журналисты во время не спрятались под столы. Число раненных сейчас уточняется, но пока СМИ говорят о 20 пострадавших.

Стрельба в Мэриленде.Четверо погибших, 20 ранено

Один из сотрудников издания Фил Дэвис написал на своей странице в "Твиттере": "Нет ничего ужаснее, чем, сидя под столом, слышать, как людей расстреливают, а преступник перезаряжает оружие". Он также рассказал, что преступник неожиданно прекратил стрелять, причем безо всякой видимой причины. Позже полиция обнаружила подозреваемого под одним из столов, где он пытался спрятаться от стражей порядка.

Настоящая зона боевых действийФото: REUTERS

В этом нападении многое указывает на то, что убийца был психически больным человеком. Например, он пытался выжечь себе отпечатки пальцев, чтобы не оставлять следов. Полиция считает, что убийца долго готовил нападение, ведь у него нашли дымовые гранаты и заряды, используемые правоохранительными органами для оглушения террористов при штурме зданий. Кроме того, саперы обнаружили в здании некий предмет, который, как считают специалисты, может быть взрывным устройством. Его уже вывезли из здания, однако пока полицейские ничего не говорят, была ли это бомба или нет.

Журналисты недалеко от места трагедииФото: REUTERS

Хотя подозреваемого в стрельбе и задержали, но никакой официальной информации о нем пока нет. По слухам, это бывший сотрудник газеты, длинноволосый белый мужчина, который во время нападения использовал дробовик. На данный момент полиция сообщила, что пытается добиться от преступника хотя бы мотивов его поступка.

Корреспонденты, которые работают в Аннаполисе, говорят, что место преступления сейчас похоже на "настоящую зону боевых действий". Похоже, что паника распространяется и за пределы штата, например полицейское управление Нью-Йорка распорядилось направить подразделения по борьбе с терроризмом для охраны редакций крупнейших американских СМИ.

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