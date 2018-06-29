Полиция нашла в редакции Capital Gazette в Мэриленде предмет, похожий на бомбу

СЕГОДНЯ 04:39 2018-06-29T04:53:46+03:00

После стрельбы в редакции американской газеты Capital Gazette полиция обнаружила в здании предмет, похожий на взрывное устройство Фото: REUTERS

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После стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд) полиция обнаружила в здании подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Сейчас его изучают саперы.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 28 июня, вооруженный человек открыл огонь по людям в офисе издания, в результате погибли пять человек, еще около 20 ранены.

Кроме того, было известно о задержании подозреваемого. Ранее сообщалось, что это бывший сотрудник редакции. Однако, по данным телеканала CNN, мужчина никогда не работал в газете, напротив – «стрелок» обвинял её в клевете.

Телеканал со ссылкой на источники в полиции назвал и имя предполагаемого преступника: по информации собеседников CNN, арестованного зовут Джэррод Уоррен Рамос, он местный житель, и шесть лет назад подавал в суд на Capital Gazette, однако иск даже не стали рассматривать.

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Трагический расстрел в США обрастает все новыми загадочными подробностями. Преступник устроивший бойню в редакции "Кэпитал Гэзет" в Аннаполисе (Штат Мэриленд), был задержан, но пока полиция так и не может установить личность этого человека. Нападение на редакцию произошло после обеда, когда бандит ворвался в здание с дробовиком и открыл беспорядочный огонь. Убийца имел при себе целый арсенал, но сдался полиции без боя (подробности).