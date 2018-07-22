Израиль эвакуировал из Сирии около 800 членов "Белых касок"

СЕГОДНЯ 10:56 2018-07-22T10:56:50+03:00

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Израиль в срочном порядке вывез с территории Сирии так называемых волонтеров неправительственной организации "Белые каски". Эвакуация была проведена по запросу властей Соединенных Штатов, Канады и ряда европейских государств. Такое заявление сделал официальный представитель израильского министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон.

"По запросу США, Канады и европейских государств Израиль осуществил гуманитарное усилие по спасению членов сирийской гражданской организации и их семей. Они были эвакуированы из зоны боевых действий на юге Сирии в соседнюю страну", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипломата.

Между тем, израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщает о том, что всего территорию республики покинули около 800 человек. Все они были доставлены в Иорданию из южных районов Сирии, где сейчас проводится правительственная операция против сил оппозиции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале мая этого года стало известно о прекращении финансирования "Белых касок" со стороны США, а ведь их поддержка составляла почти треть всего бюджета "волонтеров". В Вашингтоне подчеркнули, что продолжат помогать организации, но не уточнили, в какой именно форме это будет проявляться. Многие эксперты уверены, что такие действия были предприняты из-за разгоревшихся вокруг "Белых касок" скандалов.

Напомним, что официально эта организация известна как Сирийская гражданская оборона. Всего в нее входят около трех тысяч человек, которые якобы считают главной целью защиту мирного населения республики. Они настаивают на своей политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям.

Однако в последнее время так называемым волонтерам все реже удается скрывать следы настоящей деятельности. Так, по официальным данным российского МИД, "Белые каски" периодически участвуют в создании провокаций и съемке роликов, вводящих международную общественность в заблуждение. Именно им принадлежит видео, на кадры которого якобы попали последствия совершенной в городе Дума "химической атаки". Позже выяснилось, что все это было постановкой.