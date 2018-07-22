ОНК проверяет сведения об обвиняемом в госизмене мужчине в "Лефортово"

СЕГОДНЯ 12:02 2018-07-22T12:02:14+03:00

По некоторым данным, задержанный может иметь отношение к недавним обыскам в ЦНИИмаш

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Общественная наблюдательная комиссия Москвы проверяет информацию о том, что находящийся в настоящий момент в СИЗО "Лефортово" мужчина может иметь отношение к недавним обыскам в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом сообщила заместитель председателя ОНК Ева Меркачева.

"Человек с именем Виктор Кудрявцев действительно находится на карантине СИЗО "Лефортово", однако полноценно утверждать, что он имеет какое-либо отношение к Роскосмосу, на данный момент нельзя", — сказала она.

Между тем, соответствующая информация ранее появилась на сайте радиостанции "Говорит Москва". Член ОНК Евгения Еникеева сообщила, что в московском следственном изоляторе содержится обвиненный в госизмене 74-летний мужчина, который мог попасть в туда после обысков в ЦНИИмаш.

По данным РИА Новости, находящийся в СИЗО Кудрявцев действительно был задержан по данной статье. В ближайшее время его планируют навестить правозащитники.

Напомним, что в минувшую пятницу, 20 июля, следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаша и в офисе самого директора НИЦ Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Действия были связаны с уголовным делом о возможной передаче западным спецслужбам секретных материалов по российским гиперзвуковым разработкам, передает сайт kp.ru.