ФСБ провело обыски по делу о госизмене: В предательстве подозревают людей, занимавшихся новым супероружием

СЕГОДНЯ 16:15 2018-07-20T16:42:39+03:00

Источник в отрасли рассказал нашему военному обозревателю Виктору Баранцу, что если все факты подтвердятся, виновным светят немалые сроки

Изменить размер текста: A A

Не успело Минобороны показать супероружие, как ФСБ провело обыски по делу о госизмене - в предательстве подозреваются люди, занимавшиеся новейшими ракетно-космическим системами...

КОСМОПОИСК

С утра в пятницу в кабинеты сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (Королев) и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона (Москва) нагрянули бригады офицеров ФСБ. Обоснование обысков такое: «Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)». Пошли слухи: чекисты проверяют людей НИИ и Центра, подозреваемых в сотрудничестве с западными спецслужбами. За рубеж, будто бы, утекли результаты наработок российской оборонки по гиперзвуковому оружию. Все - под грифом «Совершенно секретно».

Глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко не пояснил, информация по каким именно суперсистемам уплыла за кордон. Сказал лишь, что «Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам».

Корреспондент «КП» поговорил и с сотрудниками ЦНИИ-маша, и с представителем ФСБ. Собеседники просили не называть их фамилии, поскольку они «не уполномочены давать официальную информацию для СМИ».

Мои визави посоветовали «разобраться в том, чем занимаются ЦНИИ-маш и аналитический центр, и посмотреть на их руководство».

Дмитрий Рогозин дал указание оказывать максимальную поддержку следственным органамФото: Влад КОМЯКОВ

КТО ОН, ДОКТОР ПАЙСОН?

Директор ИАЦ Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Пайсон Дмитрий Борисович родился 3 февраля 1969 г. в Барнауле. Закончил МАИ по специальности «Проектирование космических аппаратов». Участвовал в программах Международного космического университета (ISU). Доктор экономических наук (Центральный экономико-математический институт РАН, 2011), кандидат технических наук.

Работал в ЦНИИ-маше - головном НИИ ракетно-космической отрасли. Участвовал в реализации стартап-проектов в сфере телекоммуникаций. Был директором по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций в Сколково.

Организовывал рабочую группу Роскосмос - Европейское космическое агентство - Евросоюз по космическим технологиям. Действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, действительный член Международной Академии астронавтики (IAA).

А вот информации о том, чем конкретно занимается Исследовательско-аналитический центр ОРКК в открытом доступе нет. Я спросил об этом своих собеседников.

Мне ответили так:

- Это своего рода архитектурное бюро. Такое небольшое подразделение, которое вместе с представителями организаций, входящих в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, отвечает за формирование проектов, документов по корпоративной структуре, по бизнес-планированию, по подходам, по подготовке информации для руководства. То есть оно готовит предложения по развитию наших структур, институтов, оборонных предприятий.

Занимается Центр и взаимодействием с частным бизнесом.

ОСВЕДОМЛЕННЫЕ СОСЕДИ

Спрашиваю:

- ЦНИИ-маш по своему объявленному статусу вроде гиперзвуковыми системами не занимается. Так почему сюда люди с Лубянки нагрянули?

- Была получена информация, что утечка за «бугор» произошла от сотрудников ЦНИИ-маша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт. Да, ЦНИИмаш - головная научная организация «Роскосмоса», но гиперзвуковыми проектами занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ). Которая не входит в периметр госкорпорации. Но уровень кооперации между ЦНИИ и ТРВ очень высок. А сотрудники ЦНИИ, имевшие нужную форму допуска, знали о многих тонкостях новейших гиперзвуковых разработок. В том числе, и оборонного характера.

Пайсон Дмитрий Борисович. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- В том числе и о тех, о которых рассказывал Путин 1 марта?

- В том числе и о некоторых из них.

- Как удалось узнать о «протечках» за рубеж?

- Благодаря нашей военно-технической разведке. От нее была получена информация, по которой спецам нетрудно было установить, откуда у «протечки», «ноги растут»...

- И чем же интресовались «наши зарубежные партнеры»?

- За счет чего русским удается создать системы, летающие со скоростью быстрее 10 и 20 скоростей звука... Они ведь уже лет 30 занимаются гиперзвуком, но дальше 6-7 скоростей не продвинулись.

Зарубеж могла утечь информация о новейших российских разработках - в том числе, некоторых из представленных 1 марта Владимиром ПутинымФото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Пайсон как попал под это уголовное дело? Он вроде бы не очень в теме...

- Пайсон работал в ЦНИИмаше, потом был в «Сколково». С «Роскосмосом» он начал плотно сотрудничать в 2014 году - корпорацию тогда возглавлял Игорь Комаров. По его предложению Пайсон и возглавил аналитический центр. У него до сих пор сохранились хорошие связи с ЦНИИ. Кроме того, его аналитический центр имел право получать любую информацию о новых разработках, ведущихся на предприятиях, входящих в «Роскосмос».

- Пайсон - подозреваемый?

- Какой у него статус, скажет суд.

- Правда ли, что после прихода в «Роскосмос» Дмитрия Рогозина у него не сложились отношения с Пайсоном? Говорят, за несколько дней до обысков в кабинете Пайсона того уведомили о скором увольнении - и он был взбешен этой вестью?

- Это особый вопрос. Можно сказать лишь о том, что в новой организационно-штатной структуре госкорпорации, формируемой Рогозиным, места для исследовательско-аналитического центра не нашлось.

- Возможна личная неприязнь?

- Это нам неведомо. Одно можно сказать: после обысков у Пайсона процесс его увольнения ускорится. Он сопротивляется. Включил все свои рычаги в «верхах». Но уголовное дело обещает быть громким. Даже беспрецедентным. Полетят многие головы. Одними увольнениями дело не завершится. Если все факты подтвердятся, виновным светят немалые сроки. Речь - о разглашении уникальных секретов нашей оборонки. Выдачи таких ноу-хау, рядом с которыми американские разработки -- начальная школа.

Понятно, когда не хвает ума создать такое уникальное оружие, как у нас, принцип его создания либо воруют, либо выкупают у предателей.

К великому сожалению - такие у нас есть.

Кинжал.

ДОСЬЕ «КП»

Федеральное унитарное госпредприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» - головной НИИ Госкорпорации «Роскосмос». В состав института входит Центр управления полётами, Центр теплообмена и аэрогазодинамики,

Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения. В институте проводится работа по созданию и совершенствованию отраслевых систем качества, надежности и безопасности, стандартизации ракетно-космической техники, а также Федеральной системы сертификации космической техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России «живьем» показали новейшие образцы оружия, о которых рассказывал Путин

Минобороны продемонстрировало реальные кадры испытаний «Кинжала», «Буревестника», «Посейдона», «Авангарда», «Пересвета» и «Сармата» (подробности)

Шесть видеороликов нового оружия России, которые показал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию

Выступление Путина в части, касающейся перспективных военных технологий, имеющихся или разрабатываемых в России, стало настоящей сенсацией. Президент отметил, что нынешние западные системы ПРО рассчитаны на носители, доставляющие свои боевые части по баллистическим траекториям (подробности)

Новейшее оружие России: на что способны комплексы "Кинжал" и "Авангард", а также межконтинентальная ракета "Сармат"

- В условиях создания Соединенными Штатами глобальной системы ПРО, элементы которой буквально окружают территорию нашей страны, приняты ответные меры, позволяющие гарантированно противодействовать этой угрозе безопасности России, - заявил сегодня командующий Ракетными войсками стратегического назначения командующего РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев (подробности)