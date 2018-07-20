2018-07-20T11:36:01+03:00
Происшествия

Роскосмос пообещал оказать содействие ФСБ, проводящей обыски в ЦНИИмаше

Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин также информирован о начале расследования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела. Фото: Виталий Невар ТАССОперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела. Фото: Виталий Невар ТАСС
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Российская государственная корпорация "Роскосмос" пообещала оказать максимальное содействие сотрудникам Федеральной службы безопасности, которые в настоящий момент проводят обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (головной институт компании) и в кабинете директора НИЦ Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона.

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала о том, что в пятницу, 20 июля, следственная группа ФСБ приступила к обыскам в кабинетах сотрудников ЦНИИмаша и в офисе самого Пайсона.

Такие действия связаны с возбужденным по статье "Госизмена" уголовным делом о возможной передаче западным спецслужбам секретных материалов по российским гиперзвуковым разработкам. Проверке подлежат около десяти сотрудников отрасли.

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