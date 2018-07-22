«Обсудили широкий круг вопросов»: Госдеп рассказал о телефонном разговоре Лаврова и Помпео

СЕГОДНЯ 16:35 2018-07-22T16:36:07+03:00

Как заявили в Вашингтоне, дипломаты поговорили о совместной борьбе с терроризмом и экономических связях

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В госдепартаменте США рассказали о телефонном разговоре госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который состоялся в минувшую субботу, 21 июля. Как заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, в ходе беседы дипломаты обсудили «широкий круг вопросов, некоторые из которых были связаны с встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки».

Кроме того, собеседники затронули вопросы борьбы с терроризмом и развитие экономических связей между Москвой и Вашингтоном. «Обсуждались пути реализации идеи совместной борьбы с терроризмом и взаимной цели налаживания бизнес-диалога между частными, негосударственными субъектами в каждой из наших стран», - говорится в сообщении Госдепа.

Также там отмечается, что в ходе разговора Помпео коснулся темы приписываемых России нарушений на юго-востоке Сирии, где с лета 2017 года создана зона деэскалации.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее о телефонных переговорах Лаврова и Помпео рассказали в МИД России. Там подчеркнули, что в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили ситуацию с задержанной в США россиянкой Марией Бутиной, а также поговорили о российско-американских отношениях, Сирии и денуклеаризации Корейского полуострова.