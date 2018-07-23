Военный эксперт рассказал об уникальности новой крылатой ракеты «Буревестник»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-07-23T13:00:51+03:00

По словам специалиста, ракета будет решать задачи там, где другие средства вооружения окажутся бесполезными

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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об уникальности новой низколетящей малозаметной крылатой ракеты «Буревестник».

«Сам по себе "Буревестник" не имеет аналогов. Это крылатая ракета неограниченного радиуса действия. Ее особенностью является наличие на борту компактной ядерной двигательной установки, которая позволяет ракете совершать неограниченное движение к цели», - сообщил Леонков.

Он отметил, что у ракеты также замысловатое движение к цели: она будет обходить позиционные районы ПВО и ПРО и достигать своей конечной цели.

«Это оружие точечное, его можно сравнить со снайперским выстрелом. То есть оно будет решать задачи, когда, например, другие средства вооружения будут бесполезны: либо в качестве профилактики, то есть срывать определенного рода агрессивные планы вероятного противника, либо убирать какие-то ключевые элементы», - добавил эксперт, передает сайт телеканала «Звезда».

Ранее, как сообщил сайт kp.ru, Минобороны РФ впервые продемонстрировало видео полета новейшей крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». Ракета готовится к летным испытаниям. Также в военном ведомстве разрабатывают технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты.