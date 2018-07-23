Дзюба рассказал о реакции российских футболистов на слова Виды и Вукоевича об Украине

СЕГОДНЯ 13:47 2018-07-23T13:48:44+03:00

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Скандальные высказывания защитника хорватской сборной по футболу Домагоя Виды и помощника тренера Огнена Вукоевича во время чемпионата мира взбесили игроков российской сборной. Об этом сообщил нападающий российской команды и ФК "Зенит" Артем Дзюба.

"Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит", — сказал Дзюба в интервью официальному сайту "Зенита".

Также он отметил упертость хорватских футболистов и их волевую победу над сборной Англии в полуфинале турнира.

Напомним, после победы Хорватии над Россией в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в интернете появился ролик, в котором Вида кричал "Слава Украине!", а Вукоевич добавил, что это была победа "за "Динамо" и Украину".

После этого Международная федерация футбола вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков. Позже Вида извинился за произошедшее и заявил, что он только выражал благодарность украинцам за поддержку.