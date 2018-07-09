2018-07-09T21:37:24+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Опубликовавшего видео "Слава Украине!" хорвата ФИФА оштрафовала на 15 000 швейцарских франков

Огнена Вукоевича обвинили в неспортивном поведении [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Огнен Вукоевич.Огнен Вукоевич.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 9 июля, Международная Федерация футбола вынесла официальное решение по скандальному инциденту, связанному с представителями сборной Хорватии. После победы в четвертьфинале над Россией Огнен Вукоевич и Домагой Вида предстали на видео, в котором заявили что "эта победа - для киевского "Динамо". Вида же от себя добавил: "Слава Украине!". Этим лозунгом в последние годы после Майдана приветствуют друг друга оказавшиеся под влиянием революционных идей граждане Незалежной.

В свою очередь, ФИФА объявила о том, что Вукоевич, в "Инстаграме" которого впервые появилось данное видео, оштрафован на 15 000 швейцарских франков. Хорват, который занимает в штабе национальной сборной должность скаута, долгое время играл на Украине за киевское "Динамо". И к моменту окончательного вердикта ФИФА внутри хорватской команды уже приняли все необходимые меры для того, чтобы ликвидировать последствия инцидента. Что интересно, на момент публикации "Инстаграм" хорватского футболиста был закрыт от посторонних подписчиков.

ФИФА, в свою очередь, в своем официальном дисциплинарном решении подчеркивает, что при вынесении вердикта учитывались все обстоятельства дела. Вукоевич был официально выведен из состава делегации сборной Хорватии на этом чемпионате мира, сдал свою аккредитацию и покинул расположение команды. Помимо этого именно он и Домагой Вида лично принесли публичные извинения в связи со своей выходкой. Они оба сказали, что не пытались донести какого-то политического подтекста. Вида, что примечательно, после матча сказал, что это была шутка.

Огнен Вукоевич играл за киевское "Динамо" с 2008 по 2015 годы. Через год после "победы" Майдана он уехал играть в загребское "Динамо", а год назад завершил спортивную карьеру.

Сборная Хорватии, напомним, теперь уже послезавтра сыграет в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018. Ее поединок на стадионе "Лужники" пройдет 11 июля. В соперниках - сборная Англии. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Огнен Вукоевич объяснил публикацию видео: Хотел поблагодарить киевское "Динамо"

- Я понимаю и уважаю решение Хорватской футбольной ассоциации. Я не хотел бы быть бременем для команды перед чрезвычайно важной игрой в полуфинале чемпионата мира, когда команде необходимо спокойствие. Мои заявления не носили политический характер, я просто хотел поблагодарить моих друзей из Украины и из моего клуба "Динамо" (Киев), который позволил мне участвовать в чемпионате мира, - говорится в заявлении Вукоевича на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

«Слава Украине!»: шутка или провокация?.Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча с Россией записал провокационный ролик. Выкрикивание политических лозунгов может обернуться дисквалификацией не только для него, но и для тренера сборной.

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