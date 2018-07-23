Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию

СЕГОДНЯ 16:12 2018-07-23T16:12:05+03:00

Возможная встреча лидеров двух стран может состояться в Сочи, отметили в пресс-службе президента Белоруссии

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В понедельник, 23 июля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили вопросы двусторонней повестки дня, обратив особе внимание расширению торгового взаимодействия.

"Стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию", - сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Там отметили, что встреча двух лидеров может пройти в Сочи. Также лидеры двух стран рассмотрели вопросы контроля над вооружениями и продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США.

"Подробно были обсуждены российско-американские отношения, в том числе итоги недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко о нюансах состоявшейся встречи", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил финал чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.