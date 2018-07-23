СЕГОДНЯ 22:59 2018-07-23T22:59:29+03:00

В Роскосмосе не знают о втором подозреваемом по делу о госизмене Фото: ТАСС

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В Роскосмосе прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о втором подозреваемом по делу о государственной измене в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш).

Официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко заявил, что Роскосмос не располагает сведениями о втором задержанном сотруднике своего головного научного института. «Такими данными мы не располагаем», - сказал руководитель пресс-службы корпорации космической деятельности РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник появилась информация о втором фигуранте дела о госизмене. Отмечалось, что подозреваемый, имя которого не уточнялось, был задержан до Виктора Кудрявцева и в настоящее время также находится под стражей.

Кстати, по некоторым данным, Кудрявцев был арестован 19 июля. А на следующий день ФСБ провела обыски по делу о госизмене: в частности, сотрудники спецслужбы нагрянули в ЦНИИмаш.