Сообщник наркобарона «Коротышки» сбежал из мексиканской тюрьмы через главные ворота

СЕГОДНЯ 05:54 2018-07-24T06:06:25+03:00

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В Мексике совершен дерзкий побег: из тюрьмы «Агуаруто» на северо-западе страны сбежали двое заключенных, причем один из них – сообщник известного «наркобарона №1» по прозвищу Коротышка, главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, сообщает испанская газета El Pais.

По ее данным, Хулиан Гримальди Паредес с сокамерником, тоже имеющим отношение к торговле наркотиками, переоделись в форму охранников и в воскресенье на рассвете ушли из тюрьмы через главные ворота.

По словам секретаря Управления общественной безопасности штата Синалоа Фермина Эрнандеса, скорее всего, беглецам помогали тюремщики, так как вышли они в сопровождении двух охранников, которых теперь тоже не могут найти. А у ворот арестантов поджидали сообщники на четырех машинах. Все это следователи рассмотрели потом на записях камер видеонаблюдения. Беглых преступников ищут.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, самого «Коротышку», которого после очередного побега из особо охраняемой тюрьмы в Мексике нашли только через 13 лет, передали американцам именно из опасений, что он снова сбежит. Суд над ним запланирован на сентябрь этого года.