Путин предложил Греции помощь в ликвидации последствий лесных пожаров

СЕГОДНЯ 13:57 2018-07-24T13:58:24+03:00

Президент России выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стихийного распространия огня в окрестностях Афин

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Греции, а также родным и близким всех погибших в результате лесных пожаров, охвативших окрестности Афин. Соответствующая телеграмма была направлена лидеру республики Прокопису Павлопулосу и премьер-министру страны Алексису Ципрасу.

"Глава Российского государства подчеркнул, что в России искренне разделяют скорбь братского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Там же подчеркивается, что Пути выразил готовность оказать Греции всю необходимую помощь в ликвидации и преодолении последствий пожаров.

Напомним, что на данный момент число погибших в результате стихийного бедствия превысило 60 человек. Самому младшему из них было всего шесть месяцев. Еще несколько сотен местных жителей и туристов пострадали. Спасатели продолжают поиски выживших, а суда береговой охраны прочесывают побережье.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти Греции уже попросили помощи в борьбе с огнем у Евросоюза. Был ли получен какой-то ответ пока неизвестно.