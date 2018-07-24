Число погибших при лесных пожарах в Греции превысило 60 человек

СЕГОДНЯ 13:30 2018-07-24T13:30:38+03:00

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Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 60 человек, еще несколько сотен людей пострадали.

Во вторник, 24 июля, аварийные бригады сделали еще одна страшную находку в небольшом курортном городке Мати недалеко от Афин. Всего в 30 метрах от линии моря была обнаружена группа из 26 человек. Все эти люди, в основном, семьи с детьми, пытались спастись от огня, но задохнулись дымом. Самой юной жертвой происшествия стал шестимесячный ребенок.

"Они пытались найти пути побега, но, к сожалению, ни эти люди, ни их дети не успели. Инстинктивно чувствуя близость конца, они обнялись", - рассказал глава Красного Креста Греции Никос Экономопулос.

Ранее власти страны говорили 50 погибших, но агентство Reuters, ссылаясь на данные официальных источников, привело несколько другие цифры.

В настоящий момент суда береговой охраны продолжают прочесывать пляжи в поисках оставшихся в живых. Во время одного из таких рейдов из моря были извлечены еще четыре тела. При этом вовремя забрать с пляжей удалось гораздо больше людей - 696 человек, еще 19 пострадавших вытащили живыми из воды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что данных о погибших или пострадавших в результате пожара гражданах России пока не поступало. Посольство РФ в Афинах продолжает следить за ситуацией на месте.