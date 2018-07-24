Греция попросила ЕС о помощи в борьбе с лесными пожарами

СЕГОДНЯ 02:59 2018-07-24T03:14:22+03:00

Огонь полыхает в окрестностях Афин, два человека уже погибли, еще 25 пострадали

Изменить размер текста: A A

Греческие власти попросили Евросоюз помочь в борьбе с лесными пожарами, справиться с которыми самостоятельно не получается. Как рассказал журналистам представитель службы гражданской обороны страны Спирос Георгеу, ситуация сложилась катастрофическая: огонь полыхает в окрестностях Афин, из восточных и западных столичных пригородов эвакуируют жителей.

В области Аттика из-за масштабных лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение, тушить огонь пожарным помогают военные, сообщает агентство Associated Press. Густой смог в столице Греции привел к нарушению работы международного аэропорта и сбоям в движении поездов, перекрыты многие автомагистрали. Сгорели сотни домов и машин, есть жертвы. Тела двух погибших были обнаружены близ морских курортов недалеко от Афин, госпитализированы 25 человек.

Местные власти выделили автобусы для эвакуации людей из опасных районов и специальную технику для рытья траншей, разбора завалов на пожарищах.

Греческий премьер Алексис Ципрас из-за чрезвычайной ситуации в своей стране прервал свой визит в Боснию и Герцоговину, решив срочно вернуться в Афины.