2018-07-24T15:01:25+03:00
Экономика

Совфед одобрил закон о повышении минимального капитала страховщиков

Изменения будут внедряться в три этапа до наступления января 2022 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совфед одобрил закон о повышении уставного капитала страховщиков. Фото Валерий Шарифулин ТАСССовфед одобрил закон о повышении уставного капитала страховщиков. Фото Валерий Шарифулин ТАСС
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Совет Федерации во вторник, 24 июля, одобрил закон о повышении требований к минимальному базовому уставному капиталу страховщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, согласно документу, минимальный уставной капитал для действующих универсальных страховых компаний (страхование жизни) будет повышен с нынешних 120 млн рублей до 300 млн рублей; для организаций, занимающихся личным и имущественным страхованием - с 240 млн до 450 млн рублей, а для перестраховщиков - с 480 млн рублей до 600 млн рублей.

При этом минимальный капитал компаний, осуществляющих обязательное медицинское страхование останется на уровне 120 млн рублей. Что же касается новых организаций, то по истечению одного года спустя опубликования закона минимальный уставной капитал для них возрастет с 120 млн до 300 млн рублей.

К 1 января 2022 года все страховщики должны будут доформировать свои уставные капиталы согласно новым требованиям. Данный процесс будет проходить в три этапа.

"Рост капитализации будет способствовать повышению финансовой устойчивости и платежеспособности участников страхового рынка. При этом значительный переходный период позволит страховым компаниям и их владельцам провести докапитализацию с учетом собственных планов по развитию бизнеса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

Там же уточняется, что в процессе получения страховой лицензии компания должна будет в течение одного года предоставить бизнес-план, требования к которому устанавливаются органом соответствующего надзорного органа.

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