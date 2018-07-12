Госдума приняла закон о повышении требований к минимальному капиталу страховщиков до 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2018-07-12T14:34:25+03:00

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В четверг, 12 июля, депутаты Госдума приняли в третьем, окончательном, чтении закон о повышении требований к минимальному базовому уставному капиталу страховщиков. Согласно документу, минимальный уставной капитал для универсальных страховых компаний будет повышен с нынешних 120 млн рублей до 300 млн рублей. Требования к капиталу страховщиков жизни увеличиваются с 240 млн рублей до 450 млн рублей, перестраховщиков - с 480 млн рублей до 600 млн рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года, для действующих страховщиков вводится переходный период: капитал они обязаны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года. Далее повышение требований будет поэтапным.

Отметим, что крупнейших страховщиков новый закон не коснется. К примеру, у крупнейшего страховщика на рынке РФ "Согаза" уставный капитал равен 25 млрд рублей.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит повысить качество надзора и контроля над субъектами страхового дела, передает ТАСС.