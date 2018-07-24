Минобороны опровергло сообщения об изъятии автомобилей россиян
Министерство обороны РФ уточнило находящиеся на рассмотрении поправки в приказ ведомства об учете транспортных средств.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что все зарегистрированные в нашей стране легковые автомобили, прежде всего, отечественные внедорожники, при необходимости будут переданы во временное пользование Вооруженным силам.
Сейчас же в ведомстве уточнили, что никакого изъятия вносимые в закон изменения не предусматривают. Они лишь уточняют порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах. В министерстве подчеркнули, что на данный момент ВС РФ обладают "достаточным количеством штатного автомобильного транспорта".
"Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством", - передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Речь идет о вторжении третьих стран на территорию нашего государства или об угрозе такого нападения.