Минобороны опровергло сообщения об изъятии автомобилей россиян

СЕГОДНЯ 15:37 2018-07-24T15:37:26+03:00

В Минобороны России объяснили изменения в проект приказа о транспортных средствах Фото: "КП" Архив

Транспортные средства могут быть привлечены для нужд армии только в самых крайних случаях и с последующим предоставлением компенсации

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Министерство обороны РФ уточнило находящиеся на рассмотрении поправки в приказ ведомства об учете транспортных средств.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что все зарегистрированные в нашей стране легковые автомобили, прежде всего, отечественные внедорожники, при необходимости будут переданы во временное пользование Вооруженным силам.

Сейчас же в ведомстве уточнили, что никакого изъятия вносимые в закон изменения не предусматривают. Они лишь уточняют порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах. В министерстве подчеркнули, что на данный момент ВС РФ обладают "достаточным количеством штатного автомобильного транспорта".

"Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством", - передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Речь идет о вторжении третьих стран на территорию нашего государства или об угрозе такого нападения.