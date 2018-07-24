2018-07-24T15:37:26+03:00
Политика

Минобороны опровергло сообщения об изъятии автомобилей россиян

Транспортные средства могут быть привлечены для нужд армии только в самых крайних случаях и с последующим предоставлением компенсации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Минобороны России объяснили изменения в проект приказа о транспортных средствахВ Минобороны России объяснили изменения в проект приказа о транспортных средствахФото: "КП" Архив
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Министерство обороны РФ уточнило находящиеся на рассмотрении поправки в приказ ведомства об учете транспортных средств.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что все зарегистрированные в нашей стране легковые автомобили, прежде всего, отечественные внедорожники, при необходимости будут переданы во временное пользование Вооруженным силам.

Сейчас же в ведомстве уточнили, что никакого изъятия вносимые в закон изменения не предусматривают. Они лишь уточняют порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах. В министерстве подчеркнули, что на данный момент ВС РФ обладают "достаточным количеством штатного автомобильного транспорта".

"Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством", - передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Речь идет о вторжении третьих стран на территорию нашего государства или об угрозе такого нападения.

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