В бой «феррари» не пошлют: Минобороны уточнит использование войсками частных авто на случай военного положения

СЕГОДНЯ 14:31 2018-07-24T14:42:46+03:00

Минобороны предложило поставить на учет все гражданские легковушки, чтобы воспользоваться ими - при введении военного положения Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Хозяева 30-летних машин с пробегом в 500 тысяч также могут не беспокоиться

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С советских времен военкоматы были обязаны держать на учете автотранспорт (как личный, так и принадлежащий организациям). При объявления военного положения или войны он должен использоваться в интересах армии. Но, к примеру, «Запорожцы» и «Жигули» от повинности освобождались. Затем был Указ Президента РФ от 2 октября 1998 г. N 1175 "Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности". Он соотвествовал федеральным законам "Об обороне" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".

Когда в 2013-м пошли внезапные проверки не только войск, но и мобготовности - выяснилось: и госпредприятия, и владельцы крутых тачек, и частные фирмы «делиться колесами» с армией не готовы. Военное ведомство решило навести порядок в этом деле. 14 марта 2014 года был издан приказ министра обороны РФ № 151. Он и регламентировал решение всех вопросов. На учет в военкоматах ставились прежде всего машины, у которых «много лошадей под капотом» - внедорожники, грузовики, автобусы.

Сейчас подготовлен проект поправок.

Минобороны предложило поставить на учет все гражданские легковушки, чтобы воспользоваться ими - при введении военного положения. Предпочтение - внедорожникам отечественного производства. Могут мобилизовать и Toyota Prado или Volkswagen Touareg.

Подготовлен перечень транспортных средств, подлежащих учету в военкоматах. Военные будут передвигаться на них до прибытия в части со складов резерва штатных автомобилей.

Конечно, офицеров-резервистов не будут доставлять в район сосредоточения войск на кабриолетах Порше или Бугатти, на Бентли или Феррари. Хотя и они могут пригодиться: бабушки-посыльные из военкоматов будут развозить на них повестки запасникам.

На каждую поставленную на учет в военкомате машину заведут спецкарточку, где будут указаны и данные техосмотра (хозяева 30-летних машин с пробегом в 500 тысяч могут не беспокоиться).

А если военные повредят авто во время сбора по тревоге, что тогда? Тогда они вернут владельцу машину - вместе с компенсацией за повреждения.

Военные рассчитывают, что данные об автомобилях им будут передавать не только ГИБДД и Росстат, но и Федеральная налоговая служба.

Сейчас проект поправок к приказу Минобороны проходит согласования в других ведомствах. Проводится и антикоррупционная экспертиза.

По новым правилам предполагается, что информацию о транспорте, находящемся в собственности юрлиц, военным будут передавать не только ГИБДД и Гостехнадзор, но и Росстат.

А еще в проекте сказано, что в список будут включены автомобили категории технического регламента Таможенного союза «М1». В нее входят все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров, и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения.