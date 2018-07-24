ФСИН проверит все жалобы на избиения в колониях за последний год

СЕГОДНЯ 15:54 2018-07-24T15:54:48+03:00

После случая с пытками заключенного в Ярославской тюрьме надзорная служба решила создать региональные комиссии по рассмотрению таких дел

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Федеральная служба исполнения наказаний создаст специальные региональные комиссии, которые будут заниматься рассмотрением заявлений о фактах избиения в исправительных учреждениях России. Такое решение было принято после случая с пытками заключенного Евгения Макарова в колонии № 1 Ярославской области.

Напомним, что скандальное видео появилось в Сети в прошлую пятницу, а снято было еще 29 июня 2017-го. На записи 18 сотрудников колонии пытают скованного наручниками мужчину. К настоящему моменту 17 человек уже отстранены от исполнения обязанностей в связи с этим делом, еще шестеро задержаны.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда", что предыдущий начальник колонии был уволен за насильственные методы работы с заключенными.

Теперь же по указанию главы ФСИН Геннадия Корниенко тщательной проверке будут подлежать все случаи применения сотрудниками Уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных средств. Ответственность за качественное и непредвзятое проведение данных мероприятий возьмут на себя начальники территориальных органов.

"При выявлении превышения полномочий сотрудниками УИС каждому случаю будет дана соответствующая правовая оценка и в отношении виновных лиц приняты строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения", - передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз службы.

В ближайшее время также планируется провести совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководства, личного состава территориальных органов ФСИН и общественности. В ходе обсуждения планирует поднять самые проблемные темы.