ООН следит за обстановкой вокруг сбитого израильской армией самолета ВВС Сирии

СЕГОДНЯ 21:45 2018-07-24T21:45:57+03:00

Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации

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Организация объединенных наций следит за обстановкой вокруг сбитого ракетами израильской армии самолета ВВС Сирии. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, обстоятельства проводимой военной операции не сообщались.

"На настоящий момент мы продолжаем следить за ситуацией", — сказал Дюжаррик журналистам, передает РИА Новости.

Напомним, во вторник, 24 июля, армия Израиля сообщила, что ПВО сбила сирийский самолет «Сухой». Отмечалось, что воздушное судно зашло в воздушное пространство Израиля на два километра. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что это является "грубым нарушением соглашений о разъединении" между Израилем и Сирией от 1974 года.

По данным сирийской стороны, самолет выполнял боевое задание против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и границу не пересекал. Один пилот самолета погиб, судьба второго пока неизвестна.