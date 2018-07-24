Госдепартамент США: Хорошо бы найти сферы для взаимодействия с Россией

24 Июль 23:56 2018-07-25T00:00:22+03:00

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Госдепартамент США в очередной раз заявил о желании найти области для сотрудничества с Россией, в том числе и в сфере борьбы с международным терроризмом. Об этом говорила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, по просьбе журналистов комментируя недавнюю беседу своего шефа Майкла Помпео с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Терроризм не является чем-то совершенно уникальным для Соединенных Штатов, с этим сталкиваются и другие страны», - отметила она.

«Если мы сможем найти небольшие сферы, в которых мы бы могли сотрудничать вместе с российским правительством, а также некоторые элементы в определенных вопросах, то это, безусловно, было бы хорошо», - подчеркнула пресс-секретарь госдепа.

При этом Хезер Науэрт напомнила, что США «неоднократно проводили переговоры с другими странами по вопросу взаимодействия в рамках контртеррористической деятельности», передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, госсекретарь Майк Помпео и глава МИД России Сергей Лавров разговаривали по телефону в субботу, 21 июля. Обсудили «широкий круг вопросов», в том числе борьбу с терроризмом и развитие экономических связей между Москвой и Вашингтоном.