2018-07-25T12:06:13+03:00
Происшествия

Таджикистан требует сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове

Дипломатические ведомства республики будут находиться в контакте с органами РФ до самого вынесения приговора по данному делу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В следствии полагают, что мужчина мог заманить соседскую девочку в квартиру. ФОТО: СК по Московской областиВ следствии полагают, что мужчина мог заманить соседскую девочку в квартиру. ФОТО: СК по Московской области
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Министерство иностранных дел Таджикистана направило России ноту с требованием проведения тщательного расследования дела об убийстве пятилетней гражданки республики в подмосковном Серпухове. Ведомство выразило крайнее возмущение столь жестоким преступлением и пообещало следить за данным процессом до самого вынесения приговора.

"Таджикская сторона призывает соответствующие органы Российской Федерации провести тщательное расследование зверского преступления по отношению к ребенку и требует сурового наказания преступника совершившего это бесчеловечное деяние", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД республики.

На протяжении всего расследования данного дела дипломатические и консульские ведомства Таджикистана планируют постоянно находиться в контакте с соответствующими органами нашей страны до самого вынесения приговора.

Напомним, что девочка по имени Вайда из семьи таджикских мигрантов пропала с детской площадки во дворе в воскресенье, 22 июля. Несмотря на упорные поиски, найти ее живой не удалось. Полицейские обнаружили малышку в спортивной сумке в овраге, расположенном неподалеку от дома.

В ходе расследования выяснилось, что несколькими часами ранее с этой же сумкой видели 28-летнего местного жителя Александра Семина. В его квартире был проведен обыск, в ходе которого удалось найти детские игрушки (хотя детей у него нет) и свежестиранную одежду. Следователи предположили, что мужчина просто заманил соседку в свою квартиру, где изнасиловал и убил. 24 июля Серпуховский суд отправил Семина под арест, передает сайт kp.ru.

Между тем, тело маленькой Вайды уже в среду было доставлено из Москвы в Душанбе. Похороны ребенка состоятся 25 июля в городе Куляб.

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