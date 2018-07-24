2018-07-24T20:28:47+03:00
Общество

Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Серпухове арестован на 2 месяца

Александра Семина подозревают в изнасиловании и убийстве ребенка
Екатерина БОЛГОВА
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Подозреваемый в убийстве девочки Александр Семин и объявление о её пропаже. ФОТО: СК по Московской областиПодозреваемый в убийстве девочки Александр Семин и объявление о её пропаже. ФОТО: СК по Московской области
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Во вторник, 24 июля, суд арестовал на два месяца Александра Сёмина, подозреваемого в убийстве 5-летней девочки в городе Серпухове Московской области.

Как сообщает Следственный комитет, продолжается расследование уголовного дела по факту убийства ребенка, а также преступлений против половой неприкосновенности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 июля с детской площадки в Серпухове пропала 5-летняя девочка. Позже активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли спортивную сумку, в которой было тело пропавшего ребенка. Через некоторое время подозреваемый был задержан.

«В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы... Было изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как подозреваемый проходит и держит в руках спортивную сумку, в которой позже было обнаружено тело ребенка», - говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового полиции, который ранее не стал реагировать на обращения жительницы Серпухова о совершении Семиным в отношении ее дочери противоправных действий.

«В отношении Семина не было осуществлено уголовное преследование, и данное обстоятельство сформировало у него чувство безнаказанности, что привело к совершению им в ночь с 22 на 23 июля 2018 года особо тяжких преступления в отношении 5-летней девочки», - подчеркивает СК.

Расследование всех обстоятельств случившегося продолжается.

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