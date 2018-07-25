2018-07-25T12:09:01+03:00
Общество

Россиянам подсказали, как защититься от аномальной жары

Свод правил на своем сайте опубликовал Роспотребнадзор
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от аномальной жарыРоспотребнадзор рассказал, как защититься от аномальной жарыФото: Влад КОМЯКОВ
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В Роспотребнадзоре дали россиянам подробные наставления, как вести себя в период сильной жары, чтобы максимально сохранить свое здоровье и доброе расположение духа. Свод правил опубликован ведомством в связи с тем, что в некоторых регионах России установилась небывало жаркая погода.

Как следует из инструкции, россиянам рекомендуется в разы ограничить свое пребывание на улице и избегать поездок на транспорте в разгар жары, а также свести физические нагрузки к минимуму.

При нахождении вне помещений следует носить светлую, свободную одежду из натуральных тканей, а также пользоваться головным убором, солнцезащитными очками или зонтиками.

В помещении же следует приоткрыть форточки, окна, а по возможности включить вентилятор или кондиционер. Правда, в этом случае окна нужно держать закрытыми.

Особое внимание россиян призвали уделить своем у пищевому рациону. Во время жаркой погоды необходимо полностью исключить острую и жирную пищу. А потребление мяса свести к минимуму. Идеальный вариант — рыба и овощи. А также есть фрукты, пить побольше жидкости в течение дня и периодически принимать душ с прохладной водой, пишет сайт argumenti.ru.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, ученые дали россиянам советы на каждый день, которые помогут легче пережить душное время в городе.

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