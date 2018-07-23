В жару меняйте сладкое на соленое и держите ноги в холоде: советы экспертов, как пережить зной в городе

СЕГОДНЯ 14:00 2018-07-23T14:16:30+03:00

Простые правила от врачей и ученых на каждый день, которые помогут легче пережить душное время в городе, что на самом деле полезно и вредно есть в жару

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Меняем сладкое на соленое

В жару даже у завзятых обжор снижается аппетит. Что просто отлично. Зато в зной наш организм теряет много жидкости, кровь становится более густой, сердцу труднее ее качать. Оттого слабость-вялость и работоспособность на нуле. Но есть продукты, которые помогут легче перенести жаркие неприятности.

- Петрушка и кинза. Всего чайная ложка сока из этой зелени приводит в нормальный тонус сосуды. А кинза обладает еще и охлаждающим действием. Отличный способ встряхнуться в душный день - приготовить лимонад с кинзой и эстрагоном (три веточки кинзы и веточку эстрагона прокрутить в миксере, добавить литр воды, выжать сок половины лимона).

- Свежие помидоры, а также самые разнообразные закуски с томатами - от протертых с зеленью до запеченных на углях. В них много магния, который укрепляет сердце и антиоксиданта ликопина, который поддерживает тонус сосудов.

- Абрикосы - лучший источник калия. Известно, что этот микроэлемент участвует в электролитном обмене и контролирует сердечную проводимость. Абрикосовый сок очень хорош когда мутит, сердце колотится, слабость-вялость и голова кружится. Но пить его больше двух стаканов в день не стоит - в нем все же много фруктовых сахаров.

- Свежая капуста всех видов - от белокочанной до савойской. В ней много витамина С, тонизирующего сосуды, а также клетчатки, которая помогает выводить из крови токсины. Что особенно полезно в жару, когда обмен веществ замедлен и в крови интенсивней скапливаются разный «мусор».

- Продукты с вяжущим вкусом. В жару многие испытывают легкую тошноту, голова как ватная, мутит, в общем. Справиться с этим состоянием помогут продукты с легким вяжущим вкусом, например, морсы из черноплодной рябины или черной смородины, шпинат, мята.

А вот сладостей и острых пряностей в зной нужно поменьше. Сильнее всего усиливают выделение пота продукты, богатые простыми углеводами, то есть сладкие газировки, сдобная выпечка, белый хлеб, сахар и тортики. Также потливость усиливают и жгучие приправы типа кайенского перца, чили и соуса табаско. Так что если не хотите, чтобы с вас лило в три ручья, лучше использовать приправы с кисловатым вкусом, например лимонный сок или сок лайма, брусничный или гранатовый соус, ткемали.

Не время садиться в жару на бессолевые диеты. Мы больше потеем, потому соли и микроэлементы и так выводятся в большом количестве. Но это не значит, что надо все пересаливать - просто соблюдайте норму - соли мы должны употреблять в день не больше половины чайной ложки, советует диетолог Светлана Бережная.

Если зной застал в дороге

Как рассказал нам психотерапевт Анатолий Герман, при температуре воздуха до 25 градусов водитель может хорошо контролировать дорогу в течение 4-5 часов. Но при температуре выше 30 градусов человек устает уже за 1,5-2 часа. Происходит это потому, что на жаре обмен веществ замедляется, и сигналы об опасности, поступающие в мозг, притупляются. В результате замедляется реакция, сигналы об опасности поступают в мозг с опозданием, что чревато.

Даже если у вас в машине хороший кондиционер, делайте остановки каждые полтора-два часа (организм реагирует не только на температуру в машине, но и на улице). Можно воспользоваться приемом точечного массажа. Как только стали уставать, с силой нажмите на точку посередине между бровей и массируйте минуты две, это даст энергию.

Еще одна проблема и для водителей, и для пассажиров - обезвоживание. На жаре и в духоте мы можем потерять до полулитра пота за час. Если не восполнить влагу, может начаться гипоксия, то есть кислородное голодание мышц и мозга. Это также ведет к снижению быстроты реакции, говорит психоэндокринолог Наталья Гридасова. Могут еще возникнуть микроспазмы мышц рук и ног, что за рулем крайне опасно.

Перед дорогой выпейте томатного сока, за счет калия он поддержит водно-солевой баланс. Не ешьте перед дорогой сладостей - сахар усиливает потоотделение. А также жирной пищи - она замедляет обмен веществ. Возьмите в кабину спрей с минеральной водой и опрыскивайте лицо и шею каждые 15-20 минут. И, конечно же, не забывайте захватить в дорогу бутылку питьевой воды или морса.

ФАКТ

Летом держи ноги в холоде

Поток прохладного воздуха от кондиционера в машине направляйте в ноги, а не в лицо. Это поможет гораздо эффективней бороться с жарой, а риск, что продует, значительно ниже. Кожа ног очень чувствительна к перепаду температур. Капилляры и нервные окончания, подходящие к ней, активно участвуют в терморегуляции. Потому, создавая ступням приятную прохладу, мы помогаем всему организму перестроиться и легче переносить жару. Совет касается не только автомобиля. Если дома жарко, то также есть смысл время от времени ополаскивать ноги прохладной водой.