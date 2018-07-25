Начались переговоры об официальном присоединении Македонии к НАТО

СЕГОДНЯ 17:05 2018-07-25T17:06:10+03:00

Начались переговоры о вступлении Македонии в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В столице Македонии Скопье начались предметные переговоры о скором вступлении этой балканской страны в НАТО. Накануне делегация Альянса провела встречу с руководством государства.

Как сообщает пресс-служба македонского правительства, делегацию НАТО возглавил директор по евроатлантическому и глобальному партнёрству в отделе вопросов политики и безопасности штаба НАТО Джеймс Маккей.

«Маккей отметил, что его визит имеет целью послать чёткий и сильный сигнал, что альянс дал старт переговорам о вступлении и что в ближайшее время рабочие группы НАТО посетят нашу страну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация военного блока вместе с македонскими национальными рабочими группами согласуют необходимые шаги и стандарты по присоединению страны к Альянсу.

Напомним, лидеры всех стран-членов НАТО 11 июля на саммите организации в Брюсселе официально пригласили Македонию вступить в альянс. Это стало возможным после урегулирования балканской страной многолетнего спора с Грецией о смене названия страны.