2018-07-25T21:41:39+03:00
В мире

Си Цзиньпин призвал соблюдать существующие международные нормы

Об этом председатель КНР заявил на церемонии открытия бизнес форума БРИКС в Йоханнесбурге
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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В среду, 25 июля, лидер Китая Си Цзиньпин призвал соблюдать действующие международные нормы, решать возникающие конфликты при помощи переговоров и относиться ко всем государствам независимо от их размеров. Об этом он заявил на церемонии открытия бизнес форума БРИКС в Йоханнесбурге.

"Мы, страны БРИКС, должны придерживаться мультилатерализма и призвать все стороны в полной мере соблюдать коллективно сформулированные международные нормы, мы должны относиться ко всем странам как к равным вне зависимости от их размера", — сказал Си Цзиньпин.

Политик также посоветовал всем противостоять гегемонии, продвигать всеобщее сотрудничество и безопасность, прикладывать совместные усилия для урегулирования геополитических конфликтов.

Си Цзиньпин отметил, что "существующий миропорядок не идеален", но он не может быть отвергнут по воле кого бы то ни было и не должен быть перестроен, передает РИА Новости.

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