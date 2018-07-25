Лука Модрич ответил на трогательное письмо тяжелобольной пятилетней девочки

25 Июль 23:22 2018-07-25T23:22:07+03:00

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Капитан сборной Хорватии и лучший игрок чемпионата мира по футболу 2018 года Лука Модрич ответил на письмо пятилетней девочки Селены Буньяи, которая является поклонницей этого вида спорта.

«Дорогой Лука, моя сестра помогает мне написать это письмо, потому что я ещё маленькая и сама не умею. Мне всего 5 лет. Когда ты к нам приедешь? Однажды я отведу тебя на пикник, а потом ты нас навестишь. Я очень люблю всех вас, но тебя особенно. Ты лучший игрок в мире», - написала Селена при помощи старшей сестры. У девочки диагностирован острый лимфобластный лейкоз, который находится в состоянии ремиссии.

Письмо ребенка было опубликовано в местных СМИ, где его увидели футболисты и сам Модрич.

«Дорогая Селена, я получил твоё милое письмо и был очень счастлив прочитать его. Так же, как ты переживала за меня и сборную Хорватии, я и другие игроки переживаем за тебя. Именно ради таких храбрых болельщиков, как ты, мы всегда полностью выкладываемся на поле и бьёмся до последнего. Спасибо, что ты с нами», - ответил капитан сборной.

В подарок он также отправил юной болельщице свою футболку с автографом, пишет Dubrovnik Insider.

Лука Модрич ответил на письмо больной девочки. Фото: сборная Хорватии по футболу/Twitter

Напомним, на чемпионате мира по футболу 2018 года в России сборная Хорватии добилась лучшего результата в своей истории, заняв второе место. Модрич был признан лучшим игроком турнира.