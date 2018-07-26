2018-07-26T08:56:28+03:00
В мире

Из сектора Газа за ночь выпустили девять ракет по Израилю

Большая часть снарядов упала в незаселенной местности
Дарья ИВАШКИНА
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Из сектора Газа за ночь выпустили девять ракет по ИзраилюИз сектора Газа за ночь выпустили девять ракет по ИзраилюФото: REUTERS
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В ночь на четверг, 26 июля, из сектора Газа выпустили девять ракет по Израилю. По данным армии обороны еврейского государства, большая часть снарядов упала в незаселенной местности или в районе оборонительного заграждения на границе. Кроме того, еще одна ракета была перехвачена комплексом противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

«В течение ночи были идентифицированы запуски девяти ракет из сектора Газа. <...> Система ПВО "Железный купол" перехватила одну из ракет», - говорится в сообщении израильских военных.

Стоит отметить, что информации о пострадавших или материальном ущербе в результате ночной атаки пока не поступало.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 25 июля, Израиль нанес удар, уничтоживший боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на территории Сирии. При этом российское командование уже поблагодарило военных еврейского государства.

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