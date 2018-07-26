2018-07-26T12:29:50+03:00
Политика

Госдума приняла закон, по которому военные кафедры заменят учебными центрами

Целью нововведения является повышение эффективности управления процессом обучения студентов
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Госдума приняла закон о замене военных кафедр в вузах учебными центрамиГосдума приняла закон о замене военных кафедр в вузах учебными центрамиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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26 июля Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о замене военных кафедр на военные учебные центры в вузах России. Сейчас подготовка действует в виде нескольких структурных подразделений военной подготовки студентов: в учебных центрах на военных кафедрах, на факультетах военного обучения, на которых становятся офицерами запаса, сержантами, старшинами. По новому закону система перейдет на единый вид военной подготовки — военные учебные центры.

На данный момент 87 вузов имеют структуры военной подготовки, 34 учебных центра готовят офицеров для службы по контракту в будущем по 72-м военно-учетным специальностям. 83 военные кафедры готовят офицеров запаса по 150 специальностям, а также солдат по 90 специальностям.

Основной целью законопроекта, по словам председателям комитета Госдумы по обороне полковника Владимира Шаманова, является повышение эффективности управления процессом обучения студентов вуза по имеющимся направлениям военной подготовки.

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