2018-06-05T18:15:37+03:00
Политика

Военные кафедры в России планируют заменить на специализированные центры

Все новации руководство Минобороны согласовало с ректорами вузов и Министерством образования РФ
Виктор БАРАНЕЦ
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В вузах, где действуют военные кафедры, есть разные программы подготовкиВ вузах, где действуют военные кафедры, есть разные программы подготовкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Надо сразу уточнить важный момент - когда ряд СМИ сообщили о том, что «правительство решило закрыть военные кафедры в вузах», это, мягко говоря, не совсем точная информация. Военные кафедры остаются. Но их решено ввести в состав единых военных центров (ЕВЦ).

Более того - Минобороны продолжает открывать в высших учебных заведениях новые военные кафедры. В 2017-м их открыли пять в Центральном федеральном округе, по три - в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, и одну - в Дальневосточном округе.

Но в чем суть новшества и зачем это делается?

В вузах, где действуют военные кафедры, есть разные программы подготовки. По одним готовят офицеров запаса. По другим - старшин, сержантов, рядовых и матросов запаса. Ну, а если в институте или университете нет военной кафедры, но парни хотят пройти военную подготовку и вместе с дипломом об окончании вуза получить и военный билет? Как тут быть?

Отвечая на это стремление Минобороны и решило создать несколько «кустовых» военных центров (на базе военных кафедр тех вузов, где они были). Практика прижилась. Теперь ее распространят по всей России.

Военные считают, что это позволит эффективнее использовать учебно-материальную базу, вооружение и военную технику. А заодно - повысить качество обучения по видам военной подготовки. Как сообщили корреспонденту «КП» в Минобороны, все эти новации руководство военного ведомства согласовало и с ректорами вузов, и с Министерством образования РФ.

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