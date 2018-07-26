Асад заявил, что основная поддержка терроризма идет из западного мира

СЕГОДНЯ 13:24 2018-07-26T13:24:52+03:00

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В четверг, 26 июля, президент Сирии Башар Асад пообщался с родственниками российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в арабской республике.

В частности, в ходе состоявшейся встречи глава САР заметил, что основная поддержка международного терроризма идет с Запада. По его словам, таким образом крупные западные страны «пытаются завладеть небольшими государствами», передает ТАСС.

«Основная поддержка международного терроризма сегодня идет из западного мира. Они пытаются завладеть небольшими странами с помощью терроризма. То же самое происходит с небольшими странами вокруг России», - привел слова Асада координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

Кстати, напомним, в понедельник, 23 июля, с членами семей российских военнослужащих встречался верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун. Встреча прошла в Дамаске, а именно в мечети Омейядов, которая является одной из крупнейших и древнейших в мире. Тогда священнослужитель поблагодарил Россию и пообещал, что арабская республика «никогда не забудет крови, пролитой на ее земле».