2018-07-23T16:38:12+03:00
Политика

Верховный муфтий Сирии встретился с родственниками погибших военных

‍Ахмад Бадреддин Хассун поблагодарил Россию и пообещал, что арабская республика «никогда не забудет крови, пролитой на ее земле»
Дарья ИВАШКИНА
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Верховный муфтий Сирии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с террористамиВерховный муфтий Сирии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с террористамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 23 июля, верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун встретился с членами семей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории арабской республики. Встреча прошла в Дамаске, а именно в мечети Омейядов, которая является одной из крупнейших и древнейших в мире.

В частности, общаясь с родственниками военных, священнослужитель поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом и пообещал, что Сирия «никогда не забудет крови, пролитой на ее земле». По словам муфтия, и в РФ, и в САР память о павших героях будет жить вечно.

«Разрешите мне поблагодарить президента РФ Владимира Путина, который встал на сторону правды и воюет за нее. Хочу сказать большое спасибо всем народам России, кровь которых пролилась на нашей сирийской земле. Мы никогда не забудем то, что вы сделали для нас», - цитирует Ахмада Бадреддина Хассуна ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 февраля, Путин, выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле, также поблагодарил участников операции в Сирии за проявленный героизм. Тогда глава нашего государства подчеркнул, что все военнослужащие в реальных боевых условиях уже доказали свое мастерство.

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