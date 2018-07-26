2018-07-26T14:20:08+03:00
Происшествия

Бывший украинский военный совершил самосожжение у здания Минобороны

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к своему увольнению, а также похожим ситуациям других солдат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Солдат облил себя бензином и совершил самосожжениеСолдат облил себя бензином и совершил самосожжениеФото: скриншот с видео
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Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины совершил самосожжение прямо возле здания Министерства обороны страны. Таким образом мужчина хотел привлечь внимание общественности к своему увольнению, а также похожим ситуациям в жизнях других солдат.

Инцидент произошел в четверг, 26 июля, в Киеве. Другие военнослужащие пытались отговорить своего товарища от необдуманного поступка, но в результате чуть было не пострадали сами.

Воспламенившегося мужчину удалось повалить на землю и затушить огонь подручными средствами, а также огнетушителями. Позже на место инцидента прибыли медики, которые оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. О его состоянии на данный момент не сообщается, передает "Пятый канал".

Примечательно, что незадолго до происшествия общественная организация "Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в городе Киеве и Киевской области" сообщила о намерении некого Сергея Ульянова совершить самосожжение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг еще одна попытка самосожжения была осуществлена у американского посольства в Пекине.

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