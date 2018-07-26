2018-07-26T15:11:12+03:00
Политика

Россия призвала ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев на родину

Замглавы МИД РФ Александр Грушко также заявил, что Москва предлагает НАТО восстановить каналы военной коммуникации
Дарья ИВАШКИНА
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Замглавы МИД РФ Александр ГрушкоЗамглавы МИД РФ Александр ГрушкоФото: REUTERS
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что без решения проблемы возвращения сирийских беженцев невозможно добиться прочного урегулирования в арабской республике. В связи с этим он призвал Евросоюз создать условия для возвращения граждан САР на родину.

«Хотелось бы думать, что в этом (возвращении беженцев) заинтересованы европейцы, которые хотят снять с себя миграционное давление. Добиться этого можно только содействуя созданию условий для возвращения беженцев», - цитирует замминистра иностранных дел России ТАСС.

Также дипломат подчеркнул, что ЕС нужно заниматься восстановлением всей сирийской территории, а не отдельных ее частей.

Кроме того, Грушко заметил, что РФ и государства-члены НАТО имеют достаточную базу для предотвращения опасных военных инцидентов. Между тем, по словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, наша страна готова развивать диалог в этой сфере.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле стало известно, что в России разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родину. Как отмечалось, наша страна планирует вернуть в арабскую республику почти два миллиона граждан.

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