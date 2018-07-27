2018-07-27T00:50:05+03:00
Общество

Юлия Скрипаль позвонила родственникам и рассказала о здоровье отца

Женщина поздравила по телефону своих бабушку и двоюродную сестру с днем рождения
Юлия ДИВЕЕВА
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Юлия Скрипаль и Сергей Скрипаль в пабе в СолсбериЮлия Скрипаль и Сергей Скрипаль в пабе в СолсбериФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиянка Юлия Скрипаль, пострадавшая в британском Солсбери от действия нервно-паралитического вещества, звонила на этой неделе родственникам в Россию и рассказала о самочувствии своего отца. Об этом рассказала двоюродная сестра женщины Виктория Скрипаль.

По ее словам, она сама разговаривала с Юлией 24 июля – в свой и их бабушки день рождения. Сестра поздравила обеих именинниц, сказала, что у нее все нормально. Она также пообещала, что Сергей Скрипаль через несколько дней сам позвонит и поговорит со своей матерью и родней.

По словам Юлии, сейчас у её отца в горле все еще стоит трахеостома – трубка для дыхания, и он сильно хрипит. Это приспособление снимут через три дня, тогда с мужчиной можно будет нормально разговаривать, рассказала Виктория в эфире Первого канала.

Она также сообщила, что сейчас ее родственники в Великобритании занимаются своим здоровьем. Поэтому Юлия пока не обсуждает сроки возвращения домой в Россию. Виктория хочет еще раз попытаться получить визу, чтобы повидаться с сестрой.

Ранее брианские власти отказали ей во въезде в страну, несмотря на то, что ее родные находились в тяжелом состянии в больнице.

Виктория Скрипаль - племянница бывшего двойного агента британской разведки Сергея Скрипаля, которого вместе с дочерью нашли 4 марта в парке города Солсбери без сознания. Медики установили, что они оба отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в инциденте Россию.

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