В деле Скрипалей появились два подозреваемых

СЕГОДНЯ 06:15 2018-07-03T07:09:42+03:00

В полиции считают, что злоумышленники покинули Великобританию через сутки после неудачного покушения в Солсбери

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У полиции Великобритании в деле об отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились двое подозреваемых.

Как пишет газета The Sun, следователи и их агентура «потратили недели, охотясь за киллером, вооруженным нервнопаралитическим веществом». И теперь, по данным издания, в полиции уверены, что на Скрипалей в Солсбери покушались два человека, которые покинули Лондон через сутки, после того, как отца и дочь нашли в бессознательном состоянии и доставили в больницу.

Британская полиция намерена возбудить уголовное дело в отношении этих беглецов и, во что бы то ни стало, привлечь их к ответственности. Правда The Sun тут же подчеркивает, что сделать это будет сложно, поскольку подозреваемых нет в Великобритании. Официального подтверждения этой информации от Скотланд-Ярда и иных представителей британских властей нет.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 4 марта полиция обнаружила в городке Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь без сознания и с признаками тяжелой интоксикации.

Лондон сразу обвинил в инциденте Москву, однако до сих пор так и не предоставил никаких доказательств своим словам. В свою очередь, Москва не раз указывала на то, что Британия раздувает провокацию в Солсбери в своих интересах. "Это та история, которая, помимо решения внутренних задач, нужна была для того, чтобы показать, видимо, правительству госпожи Терезы Мэй, что Великобритания находится на первой линии внешнеполитической активности", - отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. Российская сторона также не раз подчеркивала, что британские власти отказываются идти на контакт в связи с делом и не предоставляют нашим дипломатам доступа к российским гражданам.

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