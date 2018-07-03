Виктория Скрипаль - "Комсомолке": Борюсь за своих родственников с британскими властями, сумею и интересы избирателей отстоять
- Виктория, вы пойдете на выборы?
- Да, свое согласие я уже дала.
- Чем планируете заниматься, если вас изберут?
- Экологией и пенсионной реформой. У нас не решены социальные задачи, а мы повышаем пенсионный возраст. Кто будет содержать этих новых пенсионеров, если мы не решим вопрос с демографией? А для этого необходима детская инфраструктура. В районе, по которому я выдвигаюсь, остро стоит проблема школ, садиков и детских поликлиник. Иногда на приеме с ребенком к врачу приходится ждать в очереди не один час..
- Уже наметили программу к выборам?
- Буду готовить свои предложения.
- Многие полагают, что история с вашими родственниками в Великобритании может помочь.
- Когда обсуждали мою кандидатуру, я сразу сказала, что будет очень тяжело, потому что это может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Люди к этой ситуации относятся неоднозначно. Некоторые считают, что это пятно на моей репутации. Другие, наоборот, уверены, что если я могу бороться за своих родственников, то сумею и интересы избирателей отстоять.
- Только что пришла новость, что британские следователи вроде бы вычислили «отравителей» и, мол, следы ведут в Россию…
- Написать можно что угодно! Но пока нет официального заявления Скотланд-Ярда, делать какие-то выводы нелепо. Сейчас идет чемпионат мира по футболу, у болельщиков всего мира - праздник! Давайте не будем омрачать его всякими спекуляциями.
- Может, британские СМИ специально сделали этот вброс, чтобы подпортить впечатление от ЧМ-2018?
- Возможно. Тамошние СМИ уже не раз громко заявляли: мол, все раскрыто, это «рука Кремля»! А буквально на следующий день начинали оправдываться: ой, нет, это мы так просто.
- С Сергеем и Юлией удается общаться?
- Нет, не удается.
Напомним, племянница отравленного в Великобритании британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория может стать депутатом Ярославской областной Думы. Ее кандидатуру выдвинуло на предстоящие выборы ярославское региональное отделение партии «Справедливая Россия». Список кандидатов партия утвердила 2 июля на конференции.
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