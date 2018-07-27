Бутину в тюрьме плохо кормят и не выводят на прогулки

СЕГОДНЯ 02:32 2018-07-27T02:32:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Россиянку Марию Бутину, находящуюся под следствием в США, не выводят на прогулки, хотя они ей положены. Об этом сообщает посольство РФ в Вашингтоне.

Дипломаты в четверг посетили девушку в тюрьме. По их словам, она нормально себя чувствует и не жалуется.

«По нашей просьбе ей выдано второе одеяло. В помещениях общего пользования есть доступ к телевидению. При этом по непонятным причинам ее пока не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено. Неудобство доставляет круглосуточный надзор – ночью каждые 15 минут включается свет. Есть проблемы с питанием», - говорится на странице дипмиссии в Facebook.

В скором времени Марии разрешат звонить по телефону и получать письма, которые будут приходить на адрес тюрьмы. Девушка попросила сотрудников посольства передать привет ее родителям.

«Сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность. Выразила мнение, что ее преследуют за политические взгляды и «не тот цвет волос», - отметили дипломаты.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о задержании в США Марии Бутиной 15 июля. Через три дня девушку арестовали по обвинению в шпионаже и ведении деятельности в пользу иностранного государства. Девушке грозит до 15 лет тюрьмы.