Украинский омбудсмен предложила России провести обмен заключенными

СЕГОДНЯ 20:17 2018-07-27T20:17:56+03:00

Речь идет об освобождении 36 граждан нашей страны, которые были задержаны или осуждены на территории незалежной

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Украинская сторона вновь обратилась к российским властям с предложением об обмене заключенными. Соответствующее письмо уполномоченная по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова направила омбудсмену РФ Татьяне Москальковой

В документе говорится о готовности Киева освободить 36 граждан нашей страны, которые ранее были задержаны или осуждены на территории незалежной, а также предлагается провести новое заседание трёхсторонней контактной группы с участием уполномоченных обоих государств.

По словам Денисовой, такая встреча необходима для обсуждения вопроса организации гуманитарных визитов в тюрьмы и СИЗО с целью проверки условий содержания заключённых, а также перемещения осужденных исправительных учреждений самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

Напомним, что еще в начале июня речь шла о проведении обмена в формате "23 на 23". Однако уже тогда Москалькова заявила, что на данном этапе осуществить такую процедуру невозможно. Перед этим стороны должны определиться со статусом ряда заключенных, многие из которых имеют гражданства и Украины, и России, передает сайт kp.ru.