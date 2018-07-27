Россия предостерегла США от стремления к военному доминированию в космосе

СЕГОДНЯ 21:18 2018-07-27T21:18:20+03:00

Вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, заявили в ведомстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министерство иностранных дел России призвало Соединенные Штаты отказаться от "авантюры" в виде космической гонки вооружений и отдать предпочтение мирному исследованию пространства вселенной.

Такое заявление стало ответом на одобренный накануне Палатой представителей Конгресса законопроект "О предельных расходах на национальную оборону в 2019 финансовом году". Документ предусматривает выделение средства на создание космического эшелона и разработку новой спутниковой группировки. Также предлагается вывести военно-космические силы из состава ВВС в отдельный вид вооружённых сил.

Российские дипломаты уверены, что такие меры демонстрирует стремление американцев доминировать в космосе с позиции силы. А ведь это совсем не способствует ведению конструктивного диалога по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности.

"Призываем американскую сторону проявить благоразумие и не повторять ошибки прошлого. Вооружённое противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном ещё в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат "самым внимательным образом" отслеживать такие устремления США и тщательно анализировать возможные последствия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в ЮАР завершился саммит лидеров стран БРИКС, по итогам которого была подписана совместная декларация. Так вот, ее текст также включает в себя позицию недопущения космической гонки вооружений.